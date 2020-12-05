Ещё
Далее:
Читайте также:
Недетские истории в баре «На грудь»
Недетские истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶

«Ты просто ничтожество»: Самбурская обрушилась на Бузову 

Александра Нечаева 37 минут назад
«Ты просто ничтожество»
Фото: @samburskaya
Конфликт между актрисой Настасьей Самбурской и ведущими проекта «Дом-2», набирает обороты.
Напомним, словесная перепалка разгорелась после того, как Ксения Бородина нелестно высказалась о сериале «Беспринципные», в котором Самбурская сыграла одну из ролей. Телеведущая назвала отношения, показанные в сериале, ненормальными. На что звезда «Универа» поспешила напомнить Бородиной, что она сама является ведущей отнюдь не целомудренного проекта. Самбурская назвала «Дом-2» «днищем».
На защиту коллеги и проекта встала вторая его ведущая Ольга Бузова, которая заявила, что «не позволит гадить в ее доме», а также высказала мнение, что Настасья просто обделена вниманием и злится на весь свет. Кроме того, Бузова отметила, что актриса боится высказать претензии ей лично, ограничиваясь лишь оскорблениями в Сети.
Самбурская поспешила заверить Ольгу, что вовсе не стесняется высказать все, что думает о ней, прямо в лицо телеведущей. Ответить Бузовой Настасья решила комментарием на ее странице

Вся твоя жизнь — одна большая показуха и работа на публику. Ни один человеку с головой тебя не воспринимает, не как фрика. Ты просто ничтожество, хоть и богатое и популярное в кругах тупых людей,

— написала Самбурская под обличающим ее постом Бузовой.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Анастасию Костенко вывели из себя хейтеры.
Видео дня. Три способа похудеть до Нового года
Женский форум
Звёзды , Анастасия Костенко , Ксения Бородина , Настасья Самбурская , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Три способа похудеть за месяц до Нового года
06:03
Три способа похудеть за месяц до Нового года
Здоровье
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение