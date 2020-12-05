Конфликт между актрисой Настасьей Самбурской и ведущими проекта «Дом-2», набирает обороты.
Напомним, словесная перепалка разгорелась после того, как Ксения Бородина нелестно высказалась о сериале «Беспринципные», в котором Самбурская сыграла одну из ролей. Телеведущая назвала отношения, показанные в сериале, ненормальными. На что звезда «Универа» поспешила напомнить Бородиной, что она сама является ведущей отнюдь не целомудренного проекта. Самбурская назвала «Дом-2» «днищем».
На защиту коллеги и проекта встала вторая его ведущая Ольга Бузова, которая заявила, что «не позволит гадить в ее доме», а также высказала мнение, что Настасья просто обделена вниманием и злится на весь свет. Кроме того, Бузова отметила, что актриса боится высказать претензии ей лично, ограничиваясь лишь оскорблениями в Сети.
Самбурская поспешила заверить Ольгу, что вовсе не стесняется высказать все, что думает о ней, прямо в лицо телеведущей. Ответить Бузовой Настасья решила комментарием на ее странице
Вся твоя жизнь — одна большая показуха и работа на публику. Ни один человеку с головой тебя не воспринимает, не как фрика. Ты просто ничтожество, хоть и богатое и популярное в кругах тупых людей,
— написала Самбурская под обличающим ее постом Бузовой.
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