Михайлов рассказал про уколы ботокса

В интервью YouTube-шоу «Алена, блин!» Стас Михайлов дал советы похудения, рассказал об операциях по пересадке волос и первом опыте «уколов красоты».

51-летний певец в последнее время все сильнее удивляет поклонников сменой имиджа. Он всерьез занялся спортом и все чаще стал надевать комфортное худи вместо привычных стильных смокингов.

На Youtube-канале «Super» артист рассказал, что не слишком усердно следит за внешним видом, а просто старается быть опрятным и заниматься спортом.

Вопреки подозрениям фанатов, он никогда не прибегал к пластической хирургии, однако пробовал уколы ботокса и боролся с облысением. Процесс пересадки волос занял около 4 лет и проходил в несколько этапов — тройная операция проходила в Германии.

Также Стас признался, что попробовал омолаживающие инъекции один раз, после чего навсегда отказался от уколов красоты. «Больно просто, зачем это нужно?» — ответил он ведущей «Алена, блин!».

Артист регулярно занимается в зале силовыми тренировками и не видит смысла худеть. Еще недавно он весил более 100 килограмм, но начал заниматься и сбросил 10-12 лишних килограмм.