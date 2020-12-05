Михайлов рассказал про уколы ботокса

В интервью YouTube-шоу «Алена, блин!» Стас Михайлов дал советы похудения, рассказал об операциях по пересадке волос и первом опыте «уколов красоты».
51-летний певец в последнее время все сильнее удивляет поклонников сменой имиджа. Он всерьез занялся спортом и все чаще стал надевать комфортное худи вместо привычных стильных смокингов.
На Youtube-канале «Super» артист рассказал, что не слишком усердно следит за внешним видом, а просто старается быть опрятным и заниматься спортом.
Вопреки подозрениям фанатов, он никогда не прибегал к пластической хирургии, однако пробовал уколы ботокса и боролся с облысением. Процесс пересадки волос занял около 4 лет и проходил в несколько этапов — тройная операция проходила в Германии.
Также Стас признался, что попробовал омолаживающие инъекции один раз, после чего навсегда отказался от уколов красоты. «Больно просто, зачем это нужно?» — ответил он ведущей «Алена, блин!».
Артист регулярно занимается в зале силовыми тренировками и не видит смысла худеть. Еще недавно он весил более 100 килограмм, но начал заниматься и сбросил 10-12 лишних килограмм.
«87-88 — это мой вес, мне в нем комфортно и удобно», — прокомментировал Михайлов. «Железо, велосипед — я люблю все разностороннее. Ходьба на дорожке — если есть возможность. Бегаю меньше, потому что в спинном отделе есть небольшая грыжа».
Напомним, что в прошлом году поклонники певца заметили, что он сильно изменился. Многие решили, что в погоне за молодостью 50-летний артист решился на процедуры омоложения, в частности сделал подтяжку лица.