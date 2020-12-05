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Куценко решил бросить пить 

Lenta.ru 1 час назад
Куценко решил бросить пить
Фото: Lenta.ru
Российский актер Гоша Куценко рассказал, что решил бросить пить ради заботы о здоровье. Об этом сообщает издание «7 дней».
Он объяснил, что многие актеры пьют спиртное, потому что у них нервная работа, а такие напитки расслабляют и помогают справиться с усталостью.

«Поэтому артист и алкоголь всегда вместе. А это дело опасное»,

— заявил Куценко.
Актер добавил, что вплотную занялся здоровьем, старается спать не меньше шести часов и заниматься спортом. Он уточнил, что у него не хватает времени на серьезный спорт, но он проходит ежедневно около 15 километров — из-за пандемии коронавируса семья переехала в загородный дом.
21 октября агент Куценко сообщил, что актер попал в больницу с коронавирусом. В начале октября сам Куценко сообщал, что переболел еще в начале декабря 2019-го и перенес болезнь на ногах. 29 октября актер рассказал, что выздоровел. Он обратился к россиянам, призвав их не слушать диссидентов, а довериться врачам и носить маски. По его словам, коронавирус — коварная и самая тяжелая болезнь, которую он переносил.
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