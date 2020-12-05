Куценко решил бросить пить 

Российский актер Гоша Куценко рассказал, что решил бросить пить ради заботы о здоровье. Об этом сообщает издание «7 дней».

Он объяснил, что многие актеры пьют спиртное, потому что у них нервная работа, а такие напитки расслабляют и помогают справиться с усталостью.

«Поэтому артист и алкоголь всегда вместе. А это дело опасное»,

— заявил Куценко.

Актер добавил, что вплотную занялся здоровьем, старается спать не меньше шести часов и заниматься спортом. Он уточнил, что у него не хватает времени на серьезный спорт, но он проходит ежедневно около 15 километров — из-за пандемии коронавируса семья переехала в загородный дом.