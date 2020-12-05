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Организатор вечеринок рассказал о шикарной жизни в замке Пугачевой 

Lenta.ru 3 часа назад
Фомин рассказал о жизни в замке Пугачевой
Фото: Lenta.ru
Организатор светских вечеринок Андрей Фомин рассказал на примере шикарной жизни в замке певицы Аллы Пугачевой о том, почему российские звезды тяжело переживают пандемию коронавируса. Его слова приводятся в выпуске YouTube-канала «Редакция» о том, как отмена концертов повлияла на артистов.
«Смоделируем ситуацию: огромный замок в поселке Грязь. Можете представить, какое количество там людей, которые обслуживают? Есть водители, есть няни, есть уборщицы, есть человек, который следит за кранами! Знаете, когда человек живет на один уровень дохода — а артисты жили десятилетия на такой уровень дохода, у них было, например, 12 миллионов рублей в месяц — он живет десять лет на 12 миллионов в месяц. А потом раз — и два миллиона. Или миллион. А как все это хозяйство содержать?» — сказал Фомин.
Он предположил, что вскоре ивент-индустрия перейдет в частный сектор: «Мы с вами знаем, какие замечательные дома построили наши русские люди. Их все время показывают с коптера, это тренд последних лет».
«Но коптер не залетает внутрь, а внутри то — ночной клуб. Там диджейское оборудование, там висят диско-боллы. Ну а что, если у тебя имение в два гектара и дом в три тысячи квадратных метров, что там у тебя? Бассейн? Понятно, что там холодильник для шуб, но этим уже никого не удивишь. А ночной клуб — прекрасно», — порассуждал Фомин.
В этом же выпуске певец Дмитрий Маликов объявил, что с начала пандемии коронавируса его доход упал на 80 процентов.
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Звёзды , Андрей Фомин , Дмитрий Маликов , Алла Пугачева
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