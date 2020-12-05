Фомин рассказал о роскошной жизни в замке Галкина

Андрей Фомин, специалист по организации светских вечеринок, объяснил, почему российские знаменитости оказались в критическом положении из-за пандемии коронавируса. Его комментарий можно услышать в выпуске YouTube-канала «Редакция».
В качестве примера он привел быт в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
«Смоделируем ситуацию: огромный замок в поселке Грязь. Можете представить, какое количество там людей, которые обслуживают? Есть водители, есть няни, есть уборщицы, есть человек, который следит за кранами! Знаете, когда человек живет на один уровень дохода — а артисты жили десятилетия на такой уровень дохода, у них было, например, 12 миллионов рублей в месяц — он живет десять лет на 12 миллионов в месяц. А потом раз — и два миллиона. Или миллион. А как все это хозяйство содержать?» — рассказал Андрей Фомин.
Также он считает, что в ближайшее время ивент-индустрия займется частным сектором.
«Мы с вами знаем, какие замечательные дома построили наши русские люди. Их все время показывают с коптера, это тренд последних лет. Но коптер не залетает внутрь, а внутри-то — ночной клуб. Там диджейское оборудование, там висят диско-боллы. Ну а что, если у тебя имение в два гектара и дом в три тысячи квадратных метров, что там у тебя? Бассейн? Понятно, что там холодильник для шуб, но этим уже никого не удивишь. А ночной клуб — прекрасно», — подчеркнул Фомин.
Ранее «Рамблер» писал, что Самбурская обрушилась на Бузову.