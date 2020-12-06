Сестра Бузовой объяснила причину инсульта

Бизнесвумен Анна Бузова всерьез задумалась о влиянии аффирмаций и мыслительных установок на организм человека. Недавно девушка перенесла инсульт. Владелица магазина бижутерии и аксессуаров уверена в том, что негативные масли сыграли не последнюю роль в случившемся. Об этом Анна написала в личном микроблоге.

Девушка отметила, что незадолго до приступа пыталась маскировать все волнения и тревоги за улыбкой. Однако никто из близких не догадывался, что на душе у успешной и самодостаточной на первый взгляд бизнес-леди.

«Я и раньше верила в то, что мысли материальны, но крайне редко задумывалась на эту тему глобально. Часто допускала негативные мысли, которые частенько закрадывались в мою голову и никак не уходили», — призналась Бузова.

Анна добавила, что еще до выписки из больницы стала читать книгу о подсознании, а теперь практикует упражнения по психосоматике и произносит аффирмации.