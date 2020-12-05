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На слуху: Фомин рассказал о роскошной жизни в замке Галкина 

Полина Алферова 3 часа назад
На слуху: Фомин рассказал о жизни в замке Галкина
Фото: Globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

“Ты просто ничтожество”: Самбурская обрушилась на Бузову

@samburskaya
Конфликт между актрисой Настасьей Самбурской и ведущими проекта «Дом-2», набирает обороты.
Напомним, словесная перепалка разгорелась после того, как Ксения Бородина нелестно высказалась о сериале «Беспринципные», в котором Самбурская сыграла одну из ролей. Телеведущая назвала отношения, показанные в сериале, ненормальными. На что звезда «Универа» поспешила напомнить Бородиной, что она сама является ведущей отнюдь не целомудренного проекта. Самбурская назвала «Дом-2» «днищем».
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Организатор вечеринок рассказал о роскошной жизни в замке Галкина

Globallookpress.com
Андрей Фомин, специалист по организации светских вечеринок, объяснил, почему российские знаменитости оказались в критическом положении из-за пандемии коронавируса. Его комментарий можно услышать в выпуске YouTube-канала «Редакция».
В качестве примера он привел быт в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
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Дочь ведущего Первого канала покинула «Голос»

@alexabudnii
Александра Будникова, принимавшая участие в музыкальном шоу, покинула проект, сообщает издание StarHit.
Девушка, чье появление в шоу наделало много шума, после этапа поединков продолжила свой путь к финалу. В этапе «Нокауты» Александра вышла на сцену вместе с Мариной Строкаченко и Елизаветой Пурис. После выступления наставник команды, рэпер Баста, должен был принять решение, кто будет продолжать бороться за победу в финале.
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Любовь Успенская не будет участвовать в новогодних съемках

Globallookpress.com
Любовь Успенская отказалась участвовать в нескольких новогодних телепередачах. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.
Певица объяснила свою позицию:
«Я не пойду на новогодние съемки и концерты, но не по причине, что я их бойкотирую. К примеру, приняла участие в новогоднем выпуске «Угадай мелодию» и еще парочке программ. В других передачах участвовать не буду. Потому что это надо целый день потратить».
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«Куда позовут — там меня и увидите»

Globallookpress.com
Владимир Винокур рассказал корреспонденту портала Teleprogramma.pro о том, что намерен участвовать во всех новогодних программах, куда его пригласят.
«Если меня пригласят, то я обязательно буду участвовать в «новогодних огоньках». Я никогда не говорил, что в них не надо участвовать. Зрители-то тут при чем? Куда позовут — там меня и увидите».
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Видео дня. Три способа похудеть до Нового года
Женский форум
Звёзды , Владимир Винокур , Андрей Фомин , Любовь Успенская , Ксения Бородина , Настасья Самбурская , Максим Галкин , Алла Пугачева
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