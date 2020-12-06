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«Мое праздничное настроение испорчено»: Киркоров пообещал разобраться с убийцами его льва 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Киркоров разберется с убийцами своего льва
Фото: globallookpress.com
Певец и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ пообещал разобраться в истории с убийством его львенка в крымском сафари-парке.
Несколько лет назад поп-король был на экскурсии в парке. На его глазах львы загрызли двух маленьких львят. При этом львица успела спасти одного детеныша. Шефство над маленьким животным, как раз и взял Киркоров. Между тем львенок все равно погиб. По слухам, директор сафари-парка забыл закрыть дверь в клетку и животное загрызли большие львы.

«Вот что значит окунуться в предновогоднюю суету. Вы меня совсем расстроили. Я должен разобраться. Мое праздничное настроение испорчено».

Ранее Киркоров рассказывал, что спас львенка буквально из пасти обезумевших животных. Причем он и сам мог пострадать от больших львов. К счастью, он успел вовремя покинуть опасную зону во время экскурсии и остался жив. Смотрите также:
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