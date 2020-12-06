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«Речи о свадьбе не идет»: Волочкова передумала выходить замуж 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Волочкова передумала выходить замуж
Фото: globallookpress.com
Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что не планирует в ближайшее время выходить замуж. Также она рассказала о своем путешествии с любимым мужчиной на Мальдивы, где провела отпуск.

«Мы на песчаной косе нарисовали сердце и написали наши имена — Анастасия и Олег. Это было фантастическое путешествие. Мы приехали на маленькой брезентовой лодочке на остров. Все подумали, что у нас медовый месяц».

Анастасия Волочкова Как отметила балерина, у нее по-прежнему много завистниц, которые утверждают, что никакого мужчины в ее жизни нет.

«Эти женщины несчастливы, поэтому так говорят. Мы с любимым скромно говорим о нашем счастье. Речь не идет о свадьбе. Нам просто хорошо вместе. Мы живем, как люди, любящие друг друга. У нас нет никакой дележки. Если наступает дележка, то приходит конец отношений. Я после Нового года снова поеду на Мальдивы. Мне как раз исполнится 45 лет», — заметила она.

Ранее Анастасия Волочкова говорила, что собирается в 2020 году выйти замуж. Причем торжество она хотела устроить еще осенью, но все планы спутала пандемия. Смотрите также:
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Звёзды , Анастасия Волочкова , НТВ
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