Шаляпин жестко ответил оскорбившему его Лозе

«Лоза меня приложил недавно. Я для него ноль. Он вообще-то удивительный человек. Я закончил академию имени Гнесиных, человек с образованием. Он сказал, что Прохор никто и ничто. И звать меня никак. А кто такой Лоза по большому счету? Его «Плот» уплыл уже лет тридцать назад».