Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶

«Его „Плот“ уплыл уже лет тридцать назад»: Шаляпин ответил Лозе, который его оскорбил 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
Шаляпин жестко ответил оскорбившему его Лозе
Фото: Teleprogramma.pro
Музыкант Прохор Шаляпин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ нелестно высказался в адрес музыканта Юрия Лозы.

«Лоза меня приложил недавно. Я для него ноль. Он вообще-то удивительный человек. Я закончил академию имени Гнесиных, человек с образованием. Он сказал, что Прохор никто и ничто. И звать меня никак. А кто такой Лоза по большому счету? Его «Плот» уплыл уже лет тридцать назад».

Как отметил Шаляпин, он слышал, что Лоза подал в суд на музыканта Сергея Шнурова, который ранее его оскорбил.

«Благодаря Шнурову он получает огромную рекламу. Я не удивлюсь, что у него сейчас пойдут концерты, как только все откроют. Молодец Шнур. Так и продолжай правду-матку всем в лицо говорить», — заявил Прохор Шаляпин.

Ранее Симоновский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление Юрия Лозы в адрес Сергея Шнурова о защите чести и достоинства. Поводом для такого решения послужил недавний пост Шнурова о президентской благодарности Юрию Лозе.
Видео дня. Три способа похудеть до Нового года
Teleprogramma.pro: последние новости
«Мое праздничное настроение испорчено»: Киркоров пообещал разобраться с убийцами его льва «Мое праздничное настроение испорчено»: Киркоров пообещал разобраться с убийцами его льва Анна Семенович будет судиться с бизнесменом из-за сладостей в форме ее пышной груди Анна Семенович будет судиться с бизнесменом из-за сладостей в форме ее пышной груди «Речи о свадьбе не идет»: Анастасия Волочкова передумала выходить замуж «Речи о свадьбе не идет»: Анастасия Волочкова передумала выходить замуж
Женский форум 4
Звёзды , Прохор Шаляпин , Сергей Шнуров , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Три способа похудеть за месяц до Нового года
06:03
Три способа похудеть за месяц до Нового года
Здоровье
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение