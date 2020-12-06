Супермодели снялись голыми в одной позе 

Наталья Водянова, Кейт Мосс , Наоми Кэмпбел входят в десятку самых известных мировых моделей. Они давно не юны, но находятся в отличной форме, в чем их поклонники могли убедиться, глядя на обложку нового номера журнала Love.

В инстаграме журнала Love появился пост, который заставил удивиться тех, кто следит за модой. Участницы фотосессии позировали полностью обнаженными, только небольшие полоски закрывали их пикантные места.

Удивительно, что самой младшей модели этих фото сейчас 30 лет, а Наоми Кэмпбелл в нынешнем году отметила 50-летний юбилей, не говоря уж о 53-летней Кристен Макменами. Из чего можно сделать вывод, что физическая форма скорее зависит не от возраста, а от генетики и силы воли.

Наталья Водянова, 38 лет

Мама пятерых детей, 38-летняя Водянова практически не меняется с возрастом.

Она до сих пор принимает участие в показах мод, снимается в рекламе, а в свободное время занимается благотворительностью.

Кейт Мосс

В 1990-х и 2000-х годах Мосс была одной из самой высокооплачиваемой моделей.

Несмотря на свою любовь к алкоголю и наркотикам, за которую «плохую девочку» публично порицали и даже снимали с показов, она остается высокоплачиваемой, да и выглядит прекрасно. Особенно учитывая возраст — 46 лет.

Лара Стоун

36-летняя модель из Нидерландов.

В 2010 году возглавила список из 50 лучших моделей мира, а в 2012 года ее включили в список «Иконы индустрии».

Эмбер Валлетта, 46 лет

Американская модель, которая за свою карьеру более 40 раз появилась на обложке журнала «Вог».

В 90-х считалась одной из самых оплачиваемых в своей сфере. Помимо модельного бизнеса снимается в кино и ведет программы на ТВ.

Дженейл Уильямс

Уильямс родом с Ямайки. В модельном бизнесе она с 2005 года, однако успеха добилась только в последнее время.

Дженейл прочат славу второй Наоми Кэмпбелл, но это не точно.

Кристен Макменами, 53 года

Американская модель, которая прославилась благодаря своей андрогинной внешности.

После фотосессии, на которой она предстала коротко стриженой и со сбритыми бровями, девушка стала неофициальным «лицом гранжа» — некогда популярного андеграундного направления в музыке.

Дарья Вербова

37-летняя канадская модель украинского происхождения.

На протяжении нескольких лет входит в десятку самых оплачиваемых моделей мира наряду с Каролиной Курковой, Натальей Водяновой, Хайди Клум

Наоми Кэмпбелл

50-летняя модель работает в этом бизнесе с 15 лет.

Она стала первой чернокожей девушкой, появившейся на обложках журналов «Vogue» «Time». Входит в первую десятку самых высокоплачиваемых моделей мира.