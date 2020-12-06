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Анна Семенович будет судиться с бизнесменом из-за сладостей в форме ее пышной груди 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Семенович пойдет в суд из-за конфет в форме ее груди
Фото: globallookpress.com
Певица и телеведущая Анна Семенович в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что будет судиться с бизнесменом, который запустил производство конфет в виде ее пышной груди.
Предприниматель потребовал с исполнительницы полтора миллиона рублей, чтобы она вошла в его бизнес. Сама исполнительница работать на таких условиях наотрез отказалась. Тогда мужчина запатентовал конфеты в виде груди, как товарный знак.
Между тем юрист Екатерина Гордон не особо верит в успех Анны Семенович в суде.

«Если конфеты называются «Прелести Анны Семенович», то да — закон нарушен. А если просто «Прелести Анны», то предприниматель никаких прав не нарушает. Ань с грудью у нас в России много».

Ранее московские производители шоколада отмечали, что подобные конфеты вряд ли будут пользоваться повышенным спросом. Их, как правило, покупают у нас в стране только к определенным датам и праздникам. Смотрите также:
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Звёзды , Екатерина Гордон , Анна Семенович , НТВ
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