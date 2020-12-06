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Семенович пойдет в суд из-за конфет в форме ее груди 

Анна Арсеньева 1 час назад
Семенович возмутили конфеты в форме ее груди
Фото: @ann_semenovich
Певица Анна Семенович собралась подать в суд на бизнесмена, который запустил в производство конфеты в виде ее груди. Об этом она заявила в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
По словам Семенович, предприниматель назвал конфеты в ее честь и потребовал с нее полтора миллиона рублей, чтобы она вошла в бизнес. Однако артистка отказалась от таких условий.
Мужчина запатентовал сладости в форме бюста Семенович, как товарный знак. Это возмутило певицу, и она решила пойти в суд. Однако, как считает юрист Екатерина Гордон, она вряд ли выиграет дело:

"Ане нужно будет доказать, что это ее грудь, эксплуатируется ее имя и образ. Но если эти конфеты будут назваться просто «Прелести Анны», то предприниматель никакие права не нарушает. Ань с грудью у нас в России много".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Шаляпин жестко ответил оскорбившему его Лозе.
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