"Утянутая в корсет, полуголая бабка в ботфортах, впивающихся в жирные, короткие ноги, выглядит безапелляционно жалко. Не менее жалко выглядят и пришитые патлы русалки на полулысой старушечьей башке, и морщинистая кожа в пигментных пятнах на вываленной в декольте груди. Долина превратилась в посмешище. Меня это, впрочем, не удивляет", — написала блогер.