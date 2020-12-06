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«Превратилась в посмешище»: Миро разнесла Долину 

Анна Арсеньева 1 час назад
Блогер Лена Мира раскритиковала внешний вид певицы Ларисы Долиной. Артистка пришла на мероприятие в Кремль в коротких шортах и с откровенным декольте.
По мнению Миро, у 65-летней певицы "отвратительный вкус в одежде".

"Утянутая в корсет, полуголая бабка в ботфортах, впивающихся в жирные, короткие ноги, выглядит безапелляционно жалко. Не менее жалко выглядят и пришитые патлы русалки на полулысой старушечьей башке, и морщинистая кожа в пигментных пятнах на вываленной в декольте груди. Долина превратилась в посмешище. Меня это, впрочем, не удивляет", — написала блогер.

Она предположила, что артистка могла проплатить публикации в СМИ, в которых говорится, что она стильно одета.

"Долина — легенда, а, значит, красивая? Да какая она легенда? В российском шоу-бизнесе легенд нет. Последней легендой у нас был Фёдор Шаляпин".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Семенович возмутили конфеты в форме ее груди.
Женский форум 29
Звёзды , Видео , Федор Шаляпин , РИА Новости
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