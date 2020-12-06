Какими вы себе представляете людей, работающих в IT? Сложившийся стереотип подсовывает нам образы взлохмаченных юношей в очках и строго одетых девиц без макияжа, прикипевших к своим макбукам. Веб-разработчик Кристин Мэй ломает этот образ, умудряясь совмещать программирование с карьерой эротической модели. (Осторожно! Горячие фото).

Американка Кристин Мэй — яркая, сексуальная и очень энергичная девушка. В свои 29 лет она успела немало — окончила престижный университет, нашла работу в серьезной компании, ведет блог в инстаграме с почти 70 тысячами подписчиков и даже успела побывать моделью Playboy.

Когда Кристин все успевает — сказать сложно, но новые откровенные фотосеты появляются в ее аккаунте инстаграма регулярно, а кроме этого она успевает общаться с поклонниками в фейсбуке и твиттере.

В интервью изданию Daily Mail красавица призналась, что другие девушки модели воспринимают ее негативно, так как не могут смириться с ее умом. Но это их проблемы, считает Мэй и на колкие комментарии конкурентов под своими публикациями просто не отвечает.

Девушка призналась, что модельный бизнес привлекает ее не меньше чем веб-разработка и ничего менять в своей жизни она не собирается. Со временем Мэй планирует открыть свою веб-студию, но пока развивается как специалист, набираясь опыта.

«Сейчас я все еще веб-разработчик на полной ставке и подрабатываю как модель. Я и дальше собираюсь писать коды и создавать веб-сайты, но также хочу открыть свою собственную компанию. Быть ​​красивой и умной не преступление».

Модель считает, что каждый должен иметь возможность реализовывать себя так, как ему нравится и отказываться от своей мечты ни в коем случае нельзя.