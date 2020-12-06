Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶

Кристин Мэй: модель Playboy и веб-разработчик 

BigPicture.ru 1 час назад
Какими вы себе представляете людей, работающих в IT? Сложившийся стереотип подсовывает нам образы взлохмаченных юношей в очках и строго одетых девиц без макияжа, прикипевших к своим макбукам. Веб-разработчик Кристин Мэй ломает этот образ, умудряясь совмещать программирование с карьерой эротической модели. (Осторожно! Горячие фото).
Американка Кристин Мэй — яркая, сексуальная и очень энергичная девушка. В свои 29 лет она успела немало — окончила престижный университет, нашла работу в серьезной компании, ведет блог в инстаграме с почти 70 тысячами подписчиков и даже успела побывать моделью Playboy.
Когда Кристин все успевает — сказать сложно, но новые откровенные фотосеты появляются в ее аккаунте инстаграма регулярно, а кроме этого она успевает общаться с поклонниками в фейсбуке и твиттере.
В интервью изданию Daily Mail красавица призналась, что другие девушки модели воспринимают ее негативно, так как не могут смириться с ее умом. Но это их проблемы, считает Мэй и на колкие комментарии конкурентов под своими публикациями просто не отвечает.
Девушка призналась, что модельный бизнес привлекает ее не меньше чем веб-разработка и ничего менять в своей жизни она не собирается. Со временем Мэй планирует открыть свою веб-студию, но пока развивается как специалист, набираясь опыта.

«Сейчас я все еще веб-разработчик на полной ставке и подрабатываю как модель. Я и дальше собираюсь писать коды и создавать веб-сайты, но также хочу открыть свою собственную компанию. Быть ​​красивой и умной не преступление».

Модель считает, что каждый должен иметь возможность реализовывать себя так, как ему нравится и отказываться от своей мечты ни в коем случае нельзя.
Видео дня. Три способа похудеть до Нового года
BigPicture.ru: последние новости
Супермодели снялись голыми в одной позе Супермодели снялись голыми в одной позе Все лучшее сразу: как одевались российские звезды в 1990-е Все лучшее сразу: как одевались российские звезды в 1990-е Люди с татуировками на лице — кто они? Люди с татуировками на лице — кто они?
Женский форум 6
Звёзды , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Три способа похудеть за месяц до Нового года
06:03
Три способа похудеть за месяц до Нового года
Здоровье
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение