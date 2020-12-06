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Экс-солист группы «На-На» собирал деньги с фанатов на подарок 

Клео.Ру 2 часа назад
Экс-солист группы «На-На» собирал деньги с фанатов
Фото: @vova_politov
Владимир Политов неприятно шокировал своих поклонников внезапной выходкой в Инстаграме. Бывший солист группы «На-На» отмечает свой юбилей — певцу сегодня исполнилось 50 лет. В честь торжества артист попросил у своих поклонников денежные средства в качестве подарка. При этом мужчина обратился к фолловерам весьма дерзко.
В честь пятидесятилетия Политов выложил в личный аккаунт фото своей банковской карты. Без лишних слов артист указал, что все «подарочки» поклонники могут присылать на его счет. Такой лаконичный текст певец сопроводил несколькими «улыбками» в виде скобок и хэштегами, в которых указал участников группы «На-На».
Однако поклонники творчества Политова, ошарашенные такой дерзостью, не оценили поступок певца. Самый смелый комментарий гласил с иронией:

«А, прикинь! Поешь всю жизнь, и вот тебе "полтос", у тебя уже, можно сказать, и шляпа-то упала, и продюсер растворителя наглотался, и денег нет. Да, тьфу!», — написала одна из подписчиц.

И таких комментариев под постом Политова оказалось очень много, поэтому вскоре исполнитель удалил фото с банковской картой, а выложил новое. Под ним Владимир написал, что «краудфандинг не удался». Артист сообщил, что собирался устроить сбор денежных средств на благотворительность — хотел помочь ребенку. Однако из-за нескольких подобных комментаторов ему пришлось остаться и без денег, и без подарка мечты.
Политов рассказал, что хотел перевести деньги «из рук в руки», а не через «липовые счета». Артист отметил, что ему все же удалось собрать крохотную сумму за 30 минут, пока пост висел в Инстаграме, и все эти деньги он направит по назначению (на благотворительность). Артист пообещал выложить отчет о транзакции.
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