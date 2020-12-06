Помолодевшего Леонтьева перепутали с Бабкиной

71-летний Валерий Леонтьев изменился до неузнаваемости. Видимо, во время самоизоляции арист серьезно взялся за свой внешний вид. На съемках передачи «Привет, Андрей!» певец предстал в эпатажном образе. Леонтьев надел жакет с эмблемой на нагрудном кармане, массливную цепь и очки.

Однако не одежда вызвала фурор у зрителей, а само лицо певца. Леонтьев помолодел и избавился от всех морщин. Некоторые даже пошутили, что Валерий выглядит лучше, чем Ревва и Басков.

@nikolaibaskov

Однако большинство подписчиков Баскова заявили, что Леонтьев напоминает им Надежду Бабкину и похож на женщину.