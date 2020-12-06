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Помолодевшего Леонтьева сравнили Надеждой Бабкиной 

Даня Виттиг 1 час назад
Помолодевшего Леонтьева перепутали с Бабкиной
Фото: @valera_leontiev
Николай Басков поделился фото, на котором певец изображен вместе с Александром Реввой и Валерием Леонтьевым. И вид последнего сильно удивил фанатов.
71-летний Валерий Леонтьев изменился до неузнаваемости. Видимо, во время самоизоляции арист серьезно взялся за свой внешний вид. На съемках передачи «Привет, Андрей!» певец предстал в эпатажном образе. Леонтьев надел жакет с эмблемой на нагрудном кармане, массливную цепь и очки.
Однако не одежда вызвала фурор у зрителей, а само лицо певца. Леонтьев помолодел и избавился от всех морщин. Некоторые даже пошутили, что Валерий выглядит лучше, чем Ревва и Басков.
@nikolaibaskov
Однако большинство подписчиков Баскова заявили, что Леонтьев напоминает им Надежду Бабкину и похож на женщину.

«Леонтьев выглядит как ваш ровесник с Пирожковым, что-то тут не так», «Почему Леонтьев так похож на Бабкину?», «Зачем из Леонтьева женщину вылепили?», «Я думала, мне только показалось, что Валерий Леонтьев похож на Надежду Бабкину», «Я сначала подумала, что за женщина в середине», — принялись сравнивать фолловеры.

Ранее "Рамблер" сообщал, как Зыкина "издевалась" над Бабкиной.
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Звёзды , Надежда Бабкина , Николай Басков , Валерий Леонтьев , Александр Ревва
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