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Миро высказалась о Самойловой, которая простила Джигана 

Даня Виттиг 1 час назад
«Именно так и спускается в унитаз судьба»
Фото: @samoylovaoxana
Скандальный блогер Лена Миро выразила недовольство по поводу воссоединения репера Джигана с Оксаной Самойловой.
Блогер посчитала, что Джиган откупился от Оксаны путевкой на Мальдивы и находится в стадии "благодарного грешника, которого простили, а Оксанка радуется периоду без тумаков".
Миро предположила, что многие женщины поступают подобно Самойловой, убеждая себя тем, что сохраняют семью ради детей.

"Многие из вас были в положении Оксаны: прощали мужика, который насрал вам в душу, и расслаблялись, когда тот раскаивался, приносил цветочки или путёвочку на Мальдивы и начинал с вами сюсюкать.  И чем больше людей знали о ваших прошлых семейных проблемах, тем шире вы улыбались на фотографиях в соцсетях, изображая «счастливую жену и маму». И даже, возможно, ощущали суррогат счастья в такие моменты. Свой страх остаться без мужика вы похоронили под плитой железобетонного аргумента: «Ради детей»".

По мнению блогера, от мужчин, которые предают, необходимо уходить без страха. Она отметила, что женщины боятся уходить "вникуда", однако эта точка может стать началом чего-то счастливого. А насчет жизни тех, кто так и не решился расстаться, Миро резюмировала:

"Именно так и спускается в унитаз судьба".

Ранее "Рамблер" сообщал, что стало с самой красивой девочкой мира.
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Звёзды , Оксана Самойлова , Лена Миро
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