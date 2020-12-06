"Именно так и спускается в унитаз судьба".

Блогер посчитала, что Джиган откупился от Оксаны путевкой на Мальдивы и находится в стадии "благодарного грешника, которого простили, а Оксанка радуется периоду без тумаков".

Миро предположила, что многие женщины поступают подобно Самойловой, убеждая себя тем, что сохраняют семью ради детей.

"Многие из вас были в положении Оксаны: прощали мужика, который насрал вам в душу, и расслаблялись, когда тот раскаивался, приносил цветочки или путёвочку на Мальдивы и начинал с вами сюсюкать. И чем больше людей знали о ваших прошлых семейных проблемах, тем шире вы улыбались на фотографиях в соцсетях, изображая «счастливую жену и маму». И даже, возможно, ощущали суррогат счастья в такие моменты. Свой страх остаться без мужика вы похоронили под плитой железобетонного аргумента: «Ради детей»".

По мнению блогера, от мужчин, которые предают, необходимо уходить без страха. Она отметила, что женщины боятся уходить "вникуда", однако эта точка может стать началом чего-то счастливого. А насчет жизни тех, кто так и не решился расстаться, Миро резюмировала: