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Дмитрий Маликов пожаловался на падение доходов из-за пандемии 

Даня Виттиг 43 минуты назад
Маликов пожаловался на падение доходов из-за пандемии
Фото: @dmitriy_malikov
Певец Дмитрий Маликов рассказал в новом выпуске YouTube-канала «Редакция», как ограничительные меры из-за пандемии коронавируса повлияли на его заработки.
Если раньше за одно выступление артист получал от 15 до 20 тысяч евро, то сегодня эта сильно упала. Он отметил, что на это повлиял курс рубля и рост валюты.
Поэтому артист соглашается даже на скромные условия, чтобы иметь возможность заплатить зарплату своему коллективу.
Однако Маликов отметил, что ему гораздо удобнее, чем другим исполнителям, так как он может сыграть на рояле и подарить приятный вечер в узком кругу. Аристы, которые не владеют игрой на инструменте, таким похвастать не могут.
В выпуске "Редакции" также приняли участие Лолита, Валерий Меладзе и Иосиф Пригожин. Все они говорили о том, что государство игнорирует целую индустрию, которая находится в плачевном состоянии.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Лолита оконфузилась на шоу.
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