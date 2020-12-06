На слуху: что стало с сыном Понаровской от чернокожего 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@valera_leontiev

Певец Прохор Шаляпин высказал свое мнение о музыканте Юрии Лозе. Об этом рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

@ann_semenovich

Певица Анна Семенович собралась подать в суд на бизнесмена, который запустил в производство конфеты в виде ее груди. Об этом она заявила в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

РИА Новости

Блогер Лена Мира раскритиковала внешний вид певицы Ларисы Долиной. Артистка пришла на мероприятие в Кремль в коротких шортах и с откровенным декольте.

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У певицы Ирины Понаровской есть единственный сын, который родился от темнокожего джазового певца Вейланда Родда. Судьба у мальчика была не из легких — родители разошлись, когда он был маленький, а отец выкрал сына у матери. "Рамблер" рассказывает, как сложилась его жизнь.