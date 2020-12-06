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На слуху: что стало с сыном Понаровской от чернокожего 

Даня Виттиг 2 часа назад
На слуху: что стало с сыном Понаровской от чернокожего
Фото: @irinaponarovskaya
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Помолодевшего Леонтьева сравнили Надеждой Бабкиной

@valera_leontiev
Николай Басков поделился фото, на котором певец изображен вместе с Александром Реввой и Валерием Леонтьевым. И вид последнего сильно удивил фанатов.
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Шаляпин жестко ответил оскорбившему его Лозе

Певец Прохор Шаляпин высказал свое мнение о музыканте Юрии Лозе. Об этом рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
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Семенович пойдет в суд из-за конфет в форме ее груди

@ann_semenovich
Певица Анна Семенович собралась подать в суд на бизнесмена, который запустил в производство конфеты в виде ее груди. Об этом она заявила в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
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"Превратилась в посмешище": Миро разнесла Долину

РИА Новости
Блогер Лена Мира раскритиковала внешний вид певицы Ларисы Долиной. Артистка пришла на мероприятие в Кремль в коротких шортах и с откровенным декольте.
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Что стало с сыном Понаровской от чернокожего

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У певицы Ирины Понаровской есть единственный сын, который родился от темнокожего джазового певца Вейланда Родда. Судьба у мальчика была не из легких — родители разошлись, когда он был маленький, а отец выкрал сына у матери. "Рамблер" рассказывает, как сложилась его жизнь.
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Видео дня. Три способа похудеть до Нового года
Женский форум
Звёзды , Николай Басков , Прохор Шаляпин , Ирина Понаровская , Валерий Леонтьев , Александр Ревва , Анна Семенович , РИА Новости , НТВ
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