«Если я скажу, кто отец ребенка Лободы, меня повесят!» 

Причиной стало откровенное интервью бывшего организатора гастролей певицы в России Стаса Пшеницына , вышедшее в программе «Украинские сенсации» на одном из крупнейших в «незалежной» телеканалов 1+1.

— Насколько я знаю, Лободой и Крапивиной был приложен максимум усилий, чтобы удалить этот выпуск «Украинских сенсаций» из всех возможных источников, — сообщил «Экспресс газете» Стас Пшеницын. — Программа вышла в воскресенье вечером. А уже в понедельник днем отовсюду исчезла. Всем известно, что каналом 1+1 владеет украинский олигарх Игорь Коломойский. И уж если оттуда убрали программу, значит, к этому подключили не менее влиятельных на Украине людей, чем он. Не следует забывать, что папа Нателлы Вагиф Алиев. Это человек, которому принадлежит половина Киева и который сделал Виталия Кличко киевским мэром.

Оказывалось давление со стороны артистки и на меня. После выхода программы мне звонили приближенные к Лободе люди из числа нынешних организаторов ее концертов. «Зачем ты давал это интервью, да еще на канале Коломойского? — спрашивали меня они. — Там конфликт серьезных людей. Они между собой разберутся. А ты будешь крайним». Оказалось, что Лобода посчитала эту программу заказухой украинской певицы Тины Кароль. У Светы с ней давно шла вражда на почве профессиональной ревности. А Тину в тусовке как раз связывали с владельцем канала 1+1 Коломойским и даже говорили, что они любовники.

На самом деле никакой заказухи не было. Думаю, Лободу обидело, что я рассказал про нее правду. Когда три года назад мы начали с ней работать, Света уже считалась суперзвездой на Украине. Но в России она была на фиг никому не нужна. А им с Нателлой очень хотелось выйти на российский рынок. Я услышал еще не звучавшую нигде песню «Твои глаза» и поверил, что она может выстрелить. Приехал к бывшему директору Надежды Бабкиной Виталику Елькину и предложил вместе заняться Лободой.

Мы начали за свои деньги ставить ее концерты в разных городах и запускать рекламу. Билеты продавались с переменным успехом. Тем не менее Света поначалу была всем довольна. Даже согласилась уменьшить свой гонорар. Если на Украине ее выступление стоило 13 тысяч евро, то у нас она работала всего за 600 тысяч рублей. Но как только раскрутились «Твои глаза» и дела пошли в гору, они с Нателлой вместо благодарности принялись выкручивать нам руки.

Снег, лифты и шашлыки

— Буквально за несколько месяцев гонорар Лободы вырос в несколько раз. Выезжавший с ней на гастроли коллектив увеличился с 11 до 23 человек и стал включать даже личного фотографа и видеооператора, которые осуществляли съемки для ее Instagram, — продолжает наш собеседник. — По требованию Светы и Нателлы постоянно приходилось менять гостиничные номера и автомобили. То их не устраивал цвет обоев в номере, то водитель не нравился, потому что от него плохо пахло. В случае невыполнения их прихотей грозили отменой концертов и штрафными санкциями.

Из-за этого непомерно росли наши расходы. И даже если концерты проходили с аншлагом, по факту мы на них ничего не зарабатывали.

Потом Крапивина занялась продюсированием Дианы Арбениной, которая в тот момент была в худшей своей форме. Концертов у нее практически не было. «Если вы хотите дальше работать со Светой, сделайте концерты Диане! — поставила нам условие Нателла. — Света — паровоз. А Диана пойдет за ней прицепом. Потом я дам вам отработать все затраты». Мы сделали Арбениной концерт на корабле в Питере и еще несколько выступлений. Потеряли на этом под 4 миллиона рублей. Но отработать и вернуть эти деньги нам никто не дал.

Постепенно требования Лободы и Крапивиной становились все более абсурдными. В интервью «Украинским сенсациям» я рассказывал, как Нателла поставила мне в вину, что в Чебоксарах накануне концерта пошел снег. «Ты мне хочешь заморозить артистку?! — возмущалась она. — С тебя пять тысяч долларов штрафа. Иначе Света не выйдет на сцену». И таких ситуаций было множество. Однажды в самолете Лобода подозвала стюардессу и на полном серьезе заявила: «Сделайте двигатели потише! Их шум мешает мне спать». С ней в бизнес-классе летела актриса Татьяна Васильева . Потом она недоумевала: «Кто вообще такая эта девочка?!» А в Нальчике Света потребовала, чтобы в 10-этажном отеле «Синдика» на ночь выключали фонтан и лифт. Хозяином отеля был президент Кабардино-Балкарии. С ним связывались в Москве. И он пошел навстречу певице. При этом многие постояльцы в ночное время отдыхали в караоке, находившемся в подвальном помещении отеля. И им приходилось подниматься в свои номера пешком.

А рассталась с нами Лобода совсем некрасиво. Во время гастролей в Иркутске возили на Байкал, катали на теплоходе и жарили ей шашлыки. Они с Нателлой тогда накурились, позвали нас с Виталиком и сказали: «Ребята! Организаторов лучше вас у нас никогда не было. Будем работать только с вами».

А потом Света улетела в Америку. Там она узнала, что беременна. Из-за этого ей пришлось полностью отказаться от всех стимуляторов. Представляете, какая у нее происходила ломка! Да еще на фоне беременности! Она и до этого не отличалась ангельским характером. А после возвращения из Америки стала совсем мегерой. Перед выступлением в Казани из-за опоздания ее коллектива наш администратор выдал им суточные только на концертной площадке. Кто-то из них пожаловался Свете. И это стало предлогом для разрыва с нами. А были расписаны и согласованы концерты на восемь месяцев вперед. Наши партнеры в регионах уже частично внесли предоплату. Этой предоплатой мы закрывали финансовые дыры, возникшие из-за непомерных требований артистки. Рассчитывали потом отыграться за счет будущих концертов. А Света объявила, что мы якобы зарядили эти концерты без ее ведома, и отказалась их отрабатывать. В результате мы попали на 200 тысяч долларов. Чтобы расплатиться, залезли в огромные долги. Некоторым людям из регионов до сих пор денег должны.

Секретная болезнь

— Ранее у меня уже брали интервью про Лободу российские телеканалы. Но в эфир давали только какие-то мелочи, — говорит Стас. — Например, в программе Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись» про комплексы звезд я рассказывал, как певица переживала из-за своей внешности и на концертах использовала поролоновые накладки на ягодицы и грудь, а также три шиньона на голову. Я лично возил коробку с этими аксессуарами в ручной клади из города в город. А перед концертами с ними бегала ее гримерша. Сейчас Света, похоже, накачала себе формы. А тогда у нее одни кости торчали. Она была страшная, как три подвала. Умирающий от дистрофии трансвестит с тремя волосинами на голове. Непонятно, кто ее назвал секс-символом. После этой программы у Нателлы в Instagram появился гневный пост: «Это не у Светы поролоновая жопа, а у тебя поролон вместо мозгов. Рожденный ползать летать не может». Я ей написал в личку: «Кто бы говорил! Легко взлетать, когда у твоего папы личный самолет». Но она ничего не ответила. А публично продолжать скандал я не стал.

В «Украинских сенсациях», как мне сказали, Лободу и Крапивину особенно возмутило упоминание про использование артисткой фонограммы и употребление стимулирующих веществ. Но это абсолютная правда! Я же не говорил, что Лобода выступала только под фанеру. Некоторые песни она исполняла дабл-треком, то есть пела живьем поверх фанеры. И только пара песен у нее шла под полный плюс. А про вещества я еще не сказал в программе всю правду. Когда был скандальный перенос трех концертов Лободы в «Крокус Сити Холле», которые организовывал продюсерский центр Григория Лепса , объявили, что она якобы попала в больницу и ей делали операцию. На самом деле никакой операции не было. У нее просто случился передоз. Они с Нателлой не успевали отрепетировать новое шоу. Практически не спали. И для поддержания себя круглые сутки в рабочем состоянии сидели на порошке.

Что касается травы, то ее Лобода употребляла постоянно. Перед каждым концертом я сам в гримерке забивал ей косячки, и она их курила до выступления и после. Причем если Света еще прятала траву в баночке с кремом, то Нателла возила огромный пакетище прямо в ручной клади и через VIP-зал, где ее никто не досматривал, спокойно проходила в самолет.

Однажды мы с Лободой курили после концерта в гостинице в Махачкале. «Зачем ты бухаешь?» — спросила меня Света. Я хотел ей сказать: «А как с тобой без этого работать?» Но промолчал. «Если бы ты не бухал, сразу бы похудел, — не унималась она. — Лучше бы уж курил!» — «Когда я курю, еще больше хочу жрать», — объяснил я. «Если ты когда-нибудь расскажешь об этом разговоре журналистам, я тебя убью», — предупредила меня тогда Лобода. Но журналисты и без меня прекрасно знали про ее увлечение стимуляторами. Просто до «Украинских сенсаций» никто не решался поднять эту тему.

Самое интересное — впереди

— Большинство СМИ почему-то старается не обижать артистов, — разводит руками Пшеницын. — Например, все знают, что Филипп Киркоров и Николай Басков — *****и. Но на телевидении никто об этом не скажет. Все говорят про их баб и спрашивают у них, когда они женятся. Точно так же не трогают Лободу. Возможно, боятся ее покровителей. Называть имена этих людей я лучше не буду. Если я скажу, кто отец ребенка Лободы, меня и впрямь повесят на следующий же день. Приведу только один показательный эпизод. Еще во время нашей совместной работы Света выступала на корпоративе, который устраивал на одном из островов кто-то из помощников президента России. Ее туда пригласили через Баскова. В самолете оставалось последнее место в бизнес-классе. Его отдали Лободе. Сам Басков летел в экономе и не возмущался. Свете не понравилась вилла, где ее поселили. Устроила скандал. И ее не послали подальше. Наоборот, сразу же поменяли апартаменты.

Звонившие от Лободы люди предлагали мне записать видеообращение с опровержением «Украинских сенсаций», мол, каюсь, был неправ, наврал. Даже денег за это обещали. Если бы дали 200 тысяч долларов, которые мы с Елькиным потеряли, может быть, я бы и согласился, чтобы вернуть свои бабки. Но столько платить Лобода была не готова. Вместо этого ее представители стали мне угрожать: «Ты разозлил людей в несколько раз серьезней, чем Коломойский. У тебя будут большие проблемы. Мы подадим на тебя в суд. Закроем въезд и выезд за границу. Полностью перекроем кислород».

Меня эти угрозы разозлили. И мне есть, чем на них ответить. Ко мне недавно обратились люди с одного из YouTube-каналов и сказали, что из моих рассказов можно сделать еще одну программу, которая соберет больше миллиона просмотров. Сейчас над этой программой идет работа. Там будет еще больше скандальных фактов. Лободу и Крапивину я не боюсь. Чем дальше люди идут по головам, тем больше они уверены в собственной безнаказанности. Но когда-нибудь это закончится. Как говорится, сколько веревочке ни виться, конец всегда будет.