Киркоров поскандалил на «Песне года» 

По информации издания, исполнитель опоздал на репетицию своих номеров, и получил «выговор» от режиссера мероприятия Александра Ревзина. Киркоров не стал сдерживаться и ответил Ревзину на месте, а уже за сценой еще раз высказал свое недовольство. При этом певец демонстрировал окружающим прекрасное настроение.

Портал отмечает, что это не первый конфликт между Киркоровым и Ревзиным, схожая ситуация случалась на конкурсе «Новая волна».