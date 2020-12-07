Чиповская прокомментировала роман с Козловским 

Актриса театра и кино Анна Чиповская стала героиней очередного выпуска YouTube-шоу PEOPLETALK TV «Люди говорят». Гостья программы прокомментировала слухи о романе с актером Данилой Козловским , который ей приписали многие поклонники.

Домыслы об отношениях между актерами появились после их совместных съемок в фильмах «Шпион» и «Все началось в Харбине».

— Мы много времени провели вместе, но романа не было. Даня ассоциируется у меня с картинной галереей. Когда он видит что-то красивое или потрясающее, то очень бурно реагирует, — заявила Чиповская во время эфира шоу.

Актриса охарактеризовала партнера по съемкам как джентльмена, который хорошо целуется.

Стоит отметить, что Анна Чиповская не любит распространяться о подробностях своей личной жизни. Тем не менее 33-летняя звезда сериала «Оттепель» подтвердила, что уже более трех лет состоит в романтических отношениях с 31-летним актером Дмитрием Ендальцевым. По словам Анны, им очень комфортно вместе.