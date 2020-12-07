«Собирает коллекцию старушек»: Семина о Шаляпине 

Актриса Тамара Семина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ нелестно отозвалась о музыканте Прохоре Шаляпине и звезде «Бриллиантовой руки» Светлане Светличной. Тамара Семина.

«Этот Прохор Шаляпин. Маленький, по старушкам гуляющий. Собирающий коллекцию старушек. Он здоровый дубочек, вызывающий жалость».

Затем Семина перекинулась на Светличную, у которой, по слухам, был роман с Шаляпиным.

«Она не может без публичности. Она даже мальчиков достала. Ну, черти, что творится. Раздули. У нее бессовестное поведение. Наглое, дерзкое. Она все говорит: «Посмотрите, какая я». Пуская Светлана Светличная наладит отношения с сыном. Ну, что это такое. Когда сын на порог не пускает», — заявила Тамара Семина.

Напомним, что Светлана Светличная не так давно попала в больницу. У нее подозревали инсульт, но, к счастью, все обошлось. Звезда при этом в очень напряженных отношениях с родственниками. Квартиру она хочет отписать своим соседям.