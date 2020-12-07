«Собирает коллекцию старушек»: Семина о Шаляпине 

«Она не может без публичности. Она даже мальчиков достала. Ну, черти, что творится. Раздули. У нее бессовестное поведение. Наглое, дерзкое. Она все говорит: «Посмотрите, какая я». Пуская Светлана Светличная наладит отношения с сыном. Ну, что это такое. Когда сын на порог не пускает»,