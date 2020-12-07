«Собирает коллекцию старушек»: Семина о Шаляпине 

Актриса Тамара Семина стала гостем в эфире программы «Звезды сошлись». В беседе с ведущей артистка высказала свое нелицеприятное мнение о музыканте Прохоре Шаляпине и звезде «Бриллиантовой руки» Светлане Светличной.
«Этот Прохор Шаляпин. Маленький, по старушкам гуляющий. Собирающий коллекцию старушек»,
— высказалась актриса, отметив при этом, что Шаляпин — здоровый дубочек, вызывающий лишь жалость.
После Семина перекинулась на Светличную, у которой, по слухам, был роман с Шаляпиным.
«Она не может без публичности. Она даже мальчиков достала. Ну, черти, что творится. Раздули. У нее бессовестное поведение. Наглое, дерзкое. Она все говорит: «Посмотрите, какая я». Пуская Светлана Светличная наладит отношения с сыном. Ну, что это такое. Когда сын на порог не пускает»,
— негодовала Тамара.
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