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Раскрыта роль Алибасова в женитьбе Пугачевой и Киркорова 

Lenta.ru 46 минут назад
Раскрыта роль Алибасова в свадьбе Пугачевой и Киркорова
Фото: Lenta.ru
Cолист группы «На-На» Владимир Политов раскрыл роль продюсера Бари Алибасова в женитьбе артистов Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Слова исполнителя передает «Московский комсомолец».
Политов признался, что идея поженить артистов появилась у Алибасова в качестве шутки, когда те приехали на день рождения певца из «На-На». «Был, кажется, 1993 год. Мой день рождения праздновали в ресторане "Каретный ряд"», — вспомнил он.

«Все сидели за столом, шутили, болтали, Бари в обычном своем ключе хохмил — и вдруг говорит Алле: "Давайте вас с Филей поженим". Все смеялись», — рассказал артист.

Он подчеркнул, что Пугачева посетила мероприятие вместе с тогдашним любовником, композитором Сергеем Челобановым, а Киркоров прибыл на день рождения самостоятельно. «Алла с Челобановым ведь тогда уже как бы расходились потихоньку. И все, кто был посвящен, это знали», — добавил Политов.
В августе стало известно, что в свадьбе Пугачевой и Киркорова был замешан Анатолий Собчак, занимавший в то время пост мэра Санкт-Петербурга.
Киркоров и Пугачева прожили в браке 11 лет, начиная с 1994 года. В 2011 году певица вышла замуж за пародиста Максима Галкина.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Анатолий Собчак , Владимир Политов , Максим Галкин , Алла Пугачева , Бари Алибасов , Московский комсомолец
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