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«Алла с Челобановым уже тогда расходились»: Политов рассказал, кто свел Пугачеву и Киркорова 

Teleprogramma.pro и ещё 4 3 часа назад
Солист «На-на» вспомнил, кто свел Пугачеву и Киркорова
Фото: Globallookpress.com
Участник группы «На-на» Владимир Политов заявил, что продюсер его музыкального коллектива Бари Алибасов много лет назад выступил в роли свахи и, можно сказать, поженил певицу Аллу Пугачеву и музыканта Филиппа Киркорова.
Как отметил Политов, в 1993 году он отмечал свой день рождения в ресторане «Каретный Ряд». На торжество приехали многие звезды. В том числе Пугачева со своим тогдашним мужчиной продюсером Сергеем Челобановым. Отдельно перед публикой появился Филипп Киркоров.
«У Бари был план! Все сидели за столом, шутили, болтали. Бари в обычном своем ключе хохмил — и вдруг говорит Алле: «Давайте вас с Филей поженим». Все смеялись. Алла с Челобановым ведь тогда уже как бы расходились потихоньку. И все, кто был посвящен, это знали».
Напомним, что Аллы Пугачева и Филипп Киркоров были вместе с 1994 по 2005 год. Позже исполнительница вышла замуж за юмориста Максима Галкина, а вот поп-король так до сих пор и одинок, сообщает «МК».
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Звёзды , Филипп Киркоров , Владимир Политов , Максим Галкин , Алла Пугачева , Бари Алибасов
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