Солист «На-на» вспомнил, кто свел Пугачеву и Киркорова

Как отметил Политов, в 1993 году он отмечал свой день рождения в ресторане «Каретный Ряд». На торжество приехали многие звезды. В том числе Пугачева со своим тогдашним мужчиной продюсером Сергеем Челобановым. Отдельно перед публикой появился Филипп Киркоров.

«У Бари был план! Все сидели за столом, шутили, болтали. Бари в обычном своем ключе хохмил — и вдруг говорит Алле: «Давайте вас с Филей поженим». Все смеялись. Алла с Челобановым ведь тогда уже как бы расходились потихоньку. И все, кто был посвящен, это знали».