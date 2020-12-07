Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году 

Несмотря на все тревоги и волнения 2020 года, некоторые знаменитости все это время живут в предвкушении счастливого события. И неудивительно — в следующем году они станут мамами. Большинство женщин без труда поймет радость, которую испытывают сейчас эти звезды.

В этой видеоподборке — обожаемая многими россиянами актриса из «Великолепного века» и звезда ситкома «Деффчонки», популярная российская вокалистка и известная американская поп-певица, а также любимая племянница Джулии Робертс