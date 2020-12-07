Cын Тарзана и Королевой показал тренировку на шесте 

— По сравнению с моими предыдущими занятиями спортом (баскетбол и бокс) это самое необычное. Я не мог даже предположить, что когда-нибудь буду заниматься полденсом. Если вы тоже хотите начать, то могу порекомендовать сразу купить мазь от ушибов и синяков, потому что их будет много, — написал парень на своей странице в Instagram.

По всей видимости, единственный сын Королевой и Глушко задумался о танцах на пилоне, осознав, насколько востребован его знаменитый папа. До введения ограничительных мер шоу Тарзана собирали огромные залы, а его популярность у противоположного пола всегда граничила с сумасшествием. Нужно отдать должное, Архип действительно унаследовал талант родителя, и пусть пока немного неуклюже, но уже демонстрирует у шеста сложнейшие акробатические трюки.

Правда, еще недавно Архип делал упор на развитие своих вокальных данных. Однако многие поклонники Королевой не заметили в пении ее отпрыска подобных задатков. Как знать, быть может, первые шаги в мир стриптиза младшего Глушко в скором времени приведут его к славе, в которой буквально купается его отец?