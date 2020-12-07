«Мне бы самой выжить»

Новость о том, что Наташа Королева из-за пандемии коронавируса распустила свой коллектив, активно обсуждают в светской тусовке. Первой об этом Sobesednik.ru сообщила звездный дизайнер Аника Керимова, которая уже долгое время сотрудничает со звездой.

— Наташа говорит: «Сердце кровью обливается, но ничего сделать не могу. Больше содержать ребят не в силах. Работы сейчас нет. И когда она вновь появится, неизвестно», — сообщила Аника.

Корреспонденты Sobesednik.ru связались с певицей. В эксклюзивном интервью Наташа Королева подтвердила информацию о роспуске коллектива. Певица призналась, что платить зарплату музыкантам, танцорам и другому обслуживающему персоналу она больше не в силах.

— Дохода нет, — говорит Наташа. — Можно по пальцам пересчитать, сколько концертов у меня было за последние полгода. В лучшем случае — одно выступление в месяц. Мы все рассчитывали на декабрь. Раньше в этот месяц мы активно работали на новогодних елках, корпоративах. Но в этом году и их отменили.

Мы — артисты — по большому счету сейчас не нужны. Зачем артисты? Мы нужны, когда все хорошо и когда надо развлекать. А сейчас в это непростое время людям совсем не до развлечений.

Певица признается: она всеми силами старалась сохранить свой коллектив, который с ней работает уже не один год. Но недавно все же решилась на крайние меры.

Мои ребята умудряются работать на других работах, — продолжает Королева. — Потому что на данный момент я не могу их содержать. Какое-то время я это делала, исправно выплачивала заработную плату, но сейчас не могу. Свой коллектив я распустила. Правда, перед этим дала всем новогодние премии. На этом пока все.

У меня нет средств, чтобы содержать свой коллектив, — призналась звезда. — Мне бы как-то самой уже простоять. Потому как до какого момента продлится пандемия, никто не знает.

Певица признается, что для семьи деньги у нее есть. А вот на большее средств уже не хватает.

— Для семьи деньги есть, — подтверждает Королева. — Но я тоже не знаю, на сколько их хватит. Благо, мы — дети Советского Союза, знаем, что такое дефицит и как бывает, когда нет продуктов. Мы умеем жить в любых условиях. Моя мама в свое время получала 120 рублей, папа — 80. Мы вчетвером жили на эти деньги, при этом мама умудрялась откладывать еще на отпуск. Поэтому я спокойно отношусь к сложившейся ситуации.