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Петросян впервые высказался о разрыве со Степаненко 

Экспресс газета 46 минут назад
Петросян впервые высказался о разрыве со Степаненко
Фото: Экспресс газета
75-летний российский эстрадный артист и телеведущий Евгений Петросян впервые решился на откровенное интервью после своего скандального развода с бывшей супругой. За расставанием двух коллег и единомышленников в 2018 году следила вся страна. Поклонникам самого Петросяна не верилось, что пара, прожившая бок о бок более 30 лет, действительно распалась.
И если, ведущий «Смехопанорамы» долгое время предпочитал никак не комментировать свой развод, то его экс-супруга Елена Степаненко наоборот давно озвучила собственную версию случившегося. По уверению артистки, для нее слова Евгения Вагановича о предстоящем расставании стали подобны грому среди ясного неба. Якобы супруг огорошил ее неожиданным предложением поздно ночью… Сам Петросян настаивает на том, что их союз со Степаненко распался из-за назревших со временем проблем.

«Это зрело, конечно. Неужели вы думаете, что нет причины, по которой это произошло? Что это настроенческое решение? Неужели вы позволяете себе думать, что это произошло в один день — мол, Петросян взбрендил. У тебя действительно впечатление, что я сумасшедший?» — заявил артист в беседе с Вячеславом Манучаровым — ведущим YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Артист напомнил, что помимо долгих лет совместной жизни, его с бывшей женой связывали еще и профессиональные отношения. Однако узнав о намерении супруга, Елена Григорьевна наотрез отказалась уладить деликатное дело мирным путем.

«Буду тебе помогать во всем. Давай тихо-мирно. Отпусти ты меня!». Нет, захотелось войны», — рассказал, как упрашивал жену юморист.

Не впечатлили артистку и обещания Петросяна оказывать всяческую помощь в ее адрес. В итоге, развод двух звезд сопровождался скандальной дележкой имущества и обоюдными обидами.

«Более того, я включаю ее в свои программы. Почему? Потому что считаю, что зритель не должен страдать из-за нашего разрыва. Никогда ее не вырежу. Если хороший номер, почему я должен это делать?» — сетует Петросян

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