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«Умирал в муках»: Петросян рассказал о смерти Джигарханяна 

Анна Арсеньева 3 часа назад
«Он сгнил, лежа в постели»
Фото: Кадр из видео
Юморист Евгений Петросян рассказал о смерти актера Армена Джигарханяна. Артист дал интервью Владиславу Манучарову. Оно опубликовано на его YouTube-канале.
По словам юмориста, Армен Джигарханян скончался в муках.

"А вы знаете, как он умер? И в каком состоянии он умер? Нет, вы не знаете! Он сгнил, лежа в постели, сгнил, потому что никто к нему не подходил. Умирал в муках, в болях! Об этом вы не скажете! В адских болях, потому что пролежни уже начали гнить. У него диабет. Он нуждается в точных по времени уколах, которые ему никто не делал", — заявил Петросян.

Пользователей Сети шокировало рассказанное артистом.

«А где же такая "любящая" жена Джигарханяна? Только по телеканалам показуху устраивала!», «Вот это эмоции про Джигарханяна», — написали в комментариях.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Евгений Петросян вывел в свет новую молодую помощницу.
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