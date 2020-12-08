Авербух прокомментировал слухи о свадьбе 

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух прокомментировал слухи о тайной свадьбе со звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. Об этом сообщает издание StarHit.

По словам спортсмена, их отношения крепнут, однако о свадьбе пока речи не идет. А также добавил, что если вопрос женитьбы все-таки станет актуальным, он обязательно об этом сообщит.

«У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было!», — заявил Авербух.

Издание уточняет, что Арзамасова живет вместе с Авербухом в его загородном доме.