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Авербух прокомментировал слухи о свадьбе 

Даня Виттиг 3 часа назад
Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух прокомментировал слухи о тайной свадьбе со звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. Об этом сообщает издание StarHit.
По словам спортсмена, их отношения крепнут, однако о свадьбе пока речи не идет. А также добавил, что если вопрос женитьбы все-таки станет актуальным, он обязательно об этом сообщит.

«У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было!», — заявил Авербух.

Издание уточняет, что Арзамасова живет вместе с Авербухом в его загородном доме.
Ранее "Рамблер" сообщал о закрытии шоу "Ледниковый период".
Звёзды , Видео , Илья Авербух
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