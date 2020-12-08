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Известная откровенными фото модель объявила о желании дочери пойти по ее стопам 

Lenta.ru 3 часа назад
Клум объявила о желании дочери пойти по ее стопам
Фото: @leniklum
Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум рассказала о желании своей 16-летней дочери пойти по стопам матери. Соответствующий материал публикует Page Six.
47-летняя знаменитость отметила, что ее дочь Лени иногда посещает съемочные площадки и изучает модельную и телевизионную сферы.
«Я думаю, что ей это очень интересно», — отметила Клум. Подросток не ведет публичный образ жизни и до сих пор не показывала свое лицо общественности. По словам супермодели, Лени повзрослела, начала водить машину и задумалась о карьере.
«Очевидно, как мать, я хочу, чтобы мой ребенок занимался тем, что ему интересно. Индустрия прекрасна, и мне она нравится: я работаю в ней уже более 20 лет. Однако модельный бизнес — это регулярные путешествия. Для этой деятельности девушкам нужно быть сильными», — объяснила она.
У супермодели четверо детей от предыдущего брака с британским певцом под псевдонимом Сил (Seal): 16-летняя Лени, 15-летний Генри, 14-летний Йохан и 11-летняя Лу.
Хайди Клум известна своей любовью к откровенным снимкам. Так, например, в ноябре она снялась в душе вместе с супругом, 31-летним гитаристом группы Tokio Hotel, Томом Каулитцем. На кадрах они стояли под водой и пели песню. После того, как подписчики начали регулярно критиковать модель за подобные фото и видео, звезда закрыла комментарии под постами в Instagram.
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Звёзды , Хайди Клум , Seal
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