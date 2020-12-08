Отец Децла обвинил внука в жажде наживы

«Дело в том, что его интересует не сам диалог, а деньги, наследство. Очень сложно разговаривать с мальчиком, когда у него кроме финансовых вопросов ничего в голове не присутствует. Со стороны ребенка должно быть внимание к родственникам, как минимум».

Продюсер Александр Толмацкий заявил, что так и не нашел за последнее время точки соприкосновения со своим внуком Тони, отцом которого является популярный рэпер Децл, ушедший из жизни в прошлом году. Децл. Фото: Globallookpress.com