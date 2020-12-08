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«Его интересуют деньги и наследство»: Толмацкий рассказал о коварных планах внука Тони 

Teleprogramma.pro и ещё 2 2 часа назад
Отец Децла обвинил внука в жажде наживы
Фото: @alexandertolmatskiy
Продюсер Александр Толмацкий заявил, что так и не нашел за последнее время точки соприкосновения со своим внуком Тони, отцом которого является популярный рэпер Децл, ушедший из жизни в прошлом году. Децл. Фото: Globallookpress.com

«Дело в том, что его интересует не сам диалог, а деньги, наследство. Очень сложно разговаривать с мальчиком, когда у него кроме финансовых вопросов ничего в голове не присутствует. Со стороны ребенка должно быть внимание к родственникам, как минимум».

Как отметил Толмацкий, пока Тони не стал полноправным наследником недвижимости и накоплений своего отца, то общался с бабушкой и дедом. Но как только вопрос решился, они перестали существовать в его жизни. Как сказал Толмацкий, даже сейчас, когда Тони пишет бабушке, то в первую очередь поднимает тему денег, а не, к примеру, здоровья родственников, сообщает «СтарХит». Ранее Александр Толмацкий отмечал, что на Тони дурно влияет его мать Юлия Киселева. Именно эта женщина, как он считает, настроила подростка против родных. Дама, как он заверил, не работает и привыкла жить на подачки близких. Смотрите также:
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