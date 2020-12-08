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Политов рассказал, кто свел Пугачеву и Киркорова 

Даня Виттиг 2 часа назад
Солист «На-на» вспомнил, кто свел Пугачеву и Киркорова
Фото: @vova_politov
Участник группы «На-на» Владимир Политов заявил, что продюсер музыкального коллектива Бари Алибасов сосватал Аллу Пугачеву и музыканта Филиппа Киркорова.
В1993 году Политов отмечал свой день рождения в ресторане «Каретный Ряд», куда приехала Пугачева со своим тогдашним мужчиной и продюсером Сергеем Челобановым. Отдельно перед публикой появился Филипп Киркоров.

«У Бари был план! Все сидели за столом, шутили, болтали. Бари в обычном своем ключе хохмил — и вдруг говорит Алле: «Давайте вас с Филей поженим». Все смеялись. Алла с Челобановым ведь тогда уже как бы расходились потихоньку. И все, кто был посвящен, это знали».

Ранее "Рамблер" сообщал, почему Пригожин и Пугачева ополчились на Бузову.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Владимир Политов , Алла Пугачева , Бари Алибасов
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