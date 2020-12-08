Солист «На-на» вспомнил, кто свел Пугачеву и Киркорова

Участник группы «На-на» Владимир Политов заявил, что продюсер музыкального коллектива Бари Алибасов сосватал Аллу Пугачеву и музыканта Филиппа Киркорова.
В1993 году Политов отмечал свой день рождения в ресторане «Каретный Ряд», куда приехала Пугачева со своим тогдашним мужчиной и продюсером Сергеем Челобановым. Отдельно перед публикой появился Филипп Киркоров.
«У Бари был план! Все сидели за столом, шутили, болтали. Бари в обычном своем ключе хохмил — и вдруг говорит Алле: «Давайте вас с Филей поженим». Все смеялись. Алла с Челобановым ведь тогда уже как бы расходились потихоньку. И все, кто был посвящен, это знали».
Ранее "Рамблер" сообщал, почему Пригожин и Пугачева ополчились на Бузову.