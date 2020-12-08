Отец Децла обвинил внука в жажде наживы

Продюсер Александр Толмацкий заявил, что так и не смог наладить общение со своим внуком Тони. Об этом сообщает издание «СтарХит».

«Дело в том, что его интересует не сам диалог, а деньги, наследство. Очень сложно разговаривать с мальчиком, когда у него кроме финансовых вопросов ничего в голове не присутствует. Со стороны ребенка должно быть внимание к родственникам, как минимум».

Продюсер также отметил, что Тони общался с родственниками, пока Тони не стал полноправным наследником недвижимости и накоплений своего отца. Но как только вопрос решился, они перестали существовать в его жизни.

Даже сейчас, когда Тони пишет бабушке, то в первую очередь поднимает тему денег, а не, к примеру, здоровья родственников.