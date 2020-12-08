Петросян хочет лишить дочь наследства

В марте этого года поклонники Евгения Петросяна были шокированы новостью о том, что юморист стал отцом. У Евгения родился долгожданный сын от молодой жены Татьяны Брухуновой. Существование малыша сначала отрицали, но позже женщина решила поделиться своим счастьем с поклонниками. Теперь маленький Ваган изредка появляется в Instagram лентах своих родителей.

Однако, поклонников интересует и другой ребенок юмориста. У Петросяна есть взрослая дочь от первого брака. Как оказалось, звездный отец разорвал с ней отношения.

Наследница даже не поздравила папу с пополнением в семье и с днем рождения. Причиной такого отношения стал развод Евгения и Елены . Во время скандала Викторина приняла сторону Елены Степаненко. Это очень обидело Евгения. До сих пор папа и дочь не общаются.

Об этом Петросян рассказал на шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube. Также юморист признался, что не собирается знакомить Викторину с ее сводным братом и вообще намерен вычеркнуть ее из завещания.