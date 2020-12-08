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Евгений Петросян хочет лишить дочь наследства 

New Magazine и ещё 1 1 час назад
Петросян хочет лишить дочь наследства
Фото: @petrosyanevgeny
В марте этого года поклонники Евгения Петросяна были шокированы новостью о том, что юморист стал отцом. У Евгения родился долгожданный сын от молодой жены Татьяны Брухуновой. Существование малыша сначала отрицали, но позже женщина решила поделиться своим счастьем с поклонниками. Теперь маленький Ваган изредка появляется в Instagram лентах своих родителей.
Однако, поклонников интересует и другой ребенок юмориста. У Петросяна есть взрослая дочь от первого брака. Как оказалось, звездный отец разорвал с ней отношения.
Наследница даже не поздравила папу с пополнением в семье и с днем рождения. Причиной такого отношения стал развод Евгения и Елены. Во время скандала Викторина приняла сторону Елены Степаненко. Это очень обидело Евгения. До сих пор папа и дочь не общаются.
Об этом Петросян рассказал на шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube. Также юморист признался, что не собирается знакомить Викторину с ее сводным братом и вообще намерен вычеркнуть ее из завещания.
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Звёзды , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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