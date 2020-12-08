Петросян намерен лишить дочь наследства

В марте этого года поклонники Евгения Петросяна были поражены новостью о том, что юморист стал отцом.

Однако у Петросяна осталась старшая дочь от первого брака, судьба которой также интересует зрителей. Выяснилось, что звездный отец прекратил с ней всякие отношения.

Наследница не поздравила отца с пополнением и с днем рождения, так как при разводе Евгения и Елены девушка встала на сторону матери.

О разрыве отношений с дочерью Петросян рассказал на шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube. Также юморист признался, что не собирается знакомить Викторину с ее сводным братом и вообще намерен вычеркнуть ее из завещания.