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Евгений Петросян хочет лишить дочь наследства 

Даня Виттиг 3 часа назад
Петросян намерен лишить дочь наследства
Фото: кадр из передачи "Голубой огонек"
В марте этого года поклонники Евгения Петросяна были поражены новостью о том, что юморист стал отцом.
Однако у Петросяна осталась старшая дочь от первого брака, судьба которой также интересует зрителей. Выяснилось, что звездный отец прекратил с ней всякие отношения.
Наследница не поздравила отца с пополнением и с днем рождения, так как при разводе Евгения и Елены девушка встала на сторону матери.
О разрыве отношений с дочерью Петросян рассказал на шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube. Также юморист признался, что не собирается знакомить Викторину с ее сводным братом и вообще намерен вычеркнуть ее из завещания.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Петросян вывел в свет новую подругу.
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Звёзды , Евгений Петросян
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