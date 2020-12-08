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Ирина Хакамада высказалась о российских мужчинах 

Мария Грибова 2 часа назад
Ирина Хакамада, российский политик, в интервью Надежде Стрелец в шоу «Стрелец-молодец» на Youtube рассказала о любви, мужчинах и женщинах.
Один из вопросов Стрелец был о сексуальности мужчин в России. В свою очередь, Хакамада сказала, что в России «альфа-самцы пропали». А в качестве образцового мужчины она назвала актеров Мэтта Дэймона, Джона Малковича и Джуда Лоу.
В интервью Ирина также рассказала о лучшем в ее жизни занятии любовью:

«Самый лучший секс был с 45 до 55. В тот период у меня появился молодой человек, младше меня на 30 лет. Мы прекрасно провели с ним пять лет».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Авербух прокомментировал слухи о свадьбе.
Звёзды , Видео , Ирина Хакамада , Мэтт Дэймон , Джон Малкович , Джуд Лоу
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