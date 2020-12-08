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Блогерша пережила клиническую смерть и раскрыла подробности 

Lenta.ru 2 часа назад
Блогерша пережила клиническую смерть и раскрыла детали
Фото: @swagdaddy694200 / TikTok
Блогерша по имени Лилиана (Liliana) рассказала, как пережила остановку сердца. Подробности того, что она чувствовала во время клинической смерти, девушка раскрыла в видео в TikTok.
По словам блогерши, она слышала то, что происходило вокруг нее, но ничего не видела. Какое-то время она сохраняла способность думать. Девушка отметила, что затем она увидела нечто похожее на свет в конце тоннеля. При этом у нее было ощущение, будто она покинула свое тело и парила над ним.
Позже блогерша объяснила, что причиной клинической смерти стал анафилактический шок, вызванный аллергией. Она съела половинку одного арахиса, что привело к проблемам с дыханием, восприятием и речью, а затем вызвало потерю сознания и остановку сердца. Девушку спасло то, что врачи скорой помощи смогли вовремя помочь ей.
В мае 2019 года пользователи Reddit, пережившие клиническую смерть, рассказали, что они видели и чувствовали после остановки сердца. Некоторые описали происходившее с ними как глубокий сон после утомительного дня.
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