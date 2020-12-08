«Ничего не сделал в жизни»: Лоза ответил Шаляпину 

Исполнитель Юрий Лоза в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, что не знает, кто такой Прохор Шаляпин.
«У меня нет с ним конфликта. Меня спросили что-то про него. Я сказал, что такого не знаю. Он обиделся. Я действительно не слышал его песен. Я понятия не имею, чем он занимается. Вообще о нем ничего не знаю. Мы ни разу не говорили. Не знаю, чем он знаменит. Не имею о нем не малейшего представления. Ноль информации. Если была бы хоть какая-то информация»,
— заявил Лоза.
Он также добавил, что «он ничего не сделал в этой жизни», что его могло заинтересовать:
«Он может обижаться, сколько вздумается. Люди по сути своей хотели бы быть известными, знаменитыми. Всем нужна минута славы. Они пытаются разными способами привлечь внимание».
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