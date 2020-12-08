«Ничего не сделал в жизни»: Лоза ответил Шаляпину 

«У меня нет с ним конфликта. Меня спросили что-то про него. Я сказал, что такого не знаю. Он обиделся. Я действительно не слышал его песен. Я понятия не имею, чем он занимается. Вообще о нем ничего не знаю. Мы ни разу не говорили. Не знаю, чем он знаменит. Не имею о нем не малейшего представления. Ноль информации. Если была бы хоть какая-то информация»,