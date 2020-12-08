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На слуху: «Шатунов может умереть от коронавируса» 

Мария Грибова 2 часа назад
На слуху: «Шатунов может умереть от коронавируса»
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

«Он сгнил, лежа в постели»

Кадр из видео
Юморист Евгений Петросян рассказал о смерти актера Армена Джигарханяна. Артист дал интервью Владиславу Манучарову. По словам юмориста, Армен Джигарханян скончался в муках.
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Авербух прокомментировал слухи о свадьбе

@averbukhofficial
Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух прокомментировал слухи о тайной свадьбе со звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой.
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«Шатунов может умереть от коронавируса»

@yuriy_shatunov
Андрей Разин обеспокоен состоянием экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. По его мнению, если певец заразится коронавирусом, то может не выжить.
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«Ленинград» выпустил кровавый клип о сильных женщинах

Кадр из клипа
Группа «Ленинград» представила кровавый клип на композицию «Миг». Видео было опубликовано на YouTube-канале коллектива.
Действие девятиминутного мини-фильма происходит на церемонии вручения вымышленной премии «Сильная женщина».
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«Уйди отсюда, я сказала!»

@sofiarotaru.official
София Ротару устроила настоящий скандал на «Песне года». Звезду вывел из себя помощник, который всячески старался ей угодить.
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Видео дня. Звездные красотки, которые скоро станут мамами
Женский форум
Звёзды , Юрий Шатунов , Илья Авербух , Андрей Разин , Армен Джигарханян , Евгений Петросян , София Ротару
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