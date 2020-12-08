На слуху: «Шатунов может умереть от коронавируса» 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Кадр из видео

Юморист Евгений Петросян рассказал о смерти актера Армена Джигарханяна . Артист дал интервью Владиславу Манучарову. По словам юмориста, Армен Джигарханян скончался в муках.

@averbukhofficial

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух прокомментировал слухи о тайной свадьбе со звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой.

@yuriy_shatunov

Кадр из клипа

Группа «Ленинград» представила кровавый клип на композицию «Миг». Видео было опубликовано на YouTube-канале коллектива.

Действие девятиминутного мини-фильма происходит на церемонии вручения вымышленной премии «Сильная женщина».

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