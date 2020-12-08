На слуху: «Шатунов может умереть от коронавируса» 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Кадр из видео
Юморист Евгений Петросян рассказал о смерти актера Армена Джигарханяна. Артист дал интервью Владиславу Манучарову. По словам юмориста, Армен Джигарханян скончался в муках.
@averbukhofficial
Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух прокомментировал слухи о тайной свадьбе со звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой.
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Андрей Разин обеспокоен состоянием экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. По его мнению, если певец заразится коронавирусом, то может не выжить.
Кадр из клипа
Группа «Ленинград» представила кровавый клип на композицию «Миг». Видео было опубликовано на YouTube-канале коллектива.
Действие девятиминутного мини-фильма происходит на церемонии вручения вымышленной премии «Сильная женщина».
@sofiarotaru.official
София Ротару устроила настоящий скандал на «Песне года». Звезду вывел из себя помощник, который всячески старался ей угодить.