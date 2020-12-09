Вскрылся роман Азизы и Абдулова

Певица Азиза рассказала, что у нее был бурный роман с актером Александром Абдуловым. По ее словам, это происходило еще в девяностых. На тот момент артист был женат на актрисе Ирине Алферовой . Именно это якобы и послужило причиной расставания певицы и актера.

О романе Азиза рассказала в студии программы "Основано на реальных событиях" на НТВ.

Певица вспомнила момент их знакомства в ресторане Центрального дома работников искусств. Тогда Абдулов подсел за ее столик и посетовал, что сейчас зима и не найти хороших фруктов.

"Он, знаете, так меня назвал странно — Хлопчонок, от слова «хлопок». У нас же в Узбекистане хлопок выращивается. Он все говорил «Азизенок-хлопчонок".

Расстались они по инициативе Азизы, утверждает певица. Зная, что артист женат, она решила прервать их связь. Рано утром она собралась и уехала на гастроли, а о своем желании расстаться сообщила Абдулову в письме. Азиза утверждает, что позже узнала, будто бы артист в то утро собирался сделать ей предложение.