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Азиза рассказала, как чуть не увела Абдулова из семьи 

Стелла Шмель 2 часа назад
Вскрылся роман Азизы и Абдулова
Фото: РИА Новости
Певица Азиза рассказала, что у нее был бурный роман с актером Александром Абдуловым. По ее словам, это происходило еще в девяностых. На тот момент артист был женат на актрисе Ирине Алферовой. Именно это якобы и послужило причиной расставания певицы и актера.
О романе Азиза рассказала в студии программы "Основано на реальных событиях" на НТВ.
Певица вспомнила момент их знакомства в ресторане Центрального дома работников искусств. Тогда Абдулов подсел за ее столик и посетовал, что сейчас зима и не найти хороших фруктов.

"Он, знаете, так меня назвал странно — Хлопчонок, от слова «хлопок». У нас же в Узбекистане хлопок выращивается. Он все говорил «Азизенок-хлопчонок".

Расстались они по инициативе Азизы, утверждает певица. Зная, что артист женат, она решила прервать их связь. Рано утром она собралась и уехала на гастроли, а о своем желании расстаться сообщила Абдулову в письме. Азиза утверждает, что позже узнала, будто бы артист в то утро собирался сделать ей предложение.
Ранее "Рамблер" писал, что Авербух прокомментировал слухи о свадьбе.
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Звёзды , Ирина Алферова , НТВ
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