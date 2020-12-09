Эти девушки красивы, знамениты, успешны и талантливы, вот только их личную жизнь трудно назвать безоблачной. Некоторые из них предпочитают не комментировать свои проблемы в романтических (и не очень) отношениях с представителями противоположного пола, а другие, напротив, откровенно признаются, что им не удается найти мужчину, с которым они были бы счастливы.

Ирина Дубцова недавно объяснила, почему в ее жизни нет любимого мужчины.

«Если говорить об отношениях, скорее, я могу сказать, что я сейчас свободна. Никто меня не удивляет в последнее время, какие-то мужики понятные мне, я их насквозь вижу — знаю, что скажут, что сделают, чего не сделают. Я не буду говорить, что разочарована в мужчинах. Нет, конечно. Скорее, я разочарована в том, что я вижу в последнее время. В моем окружении есть и незамужние подруги — самодостаточные, красивые, молодые женщины. И они до сих пор не встретили мужчину. Наверное, потому что мужчины избалованы какой-то доступностью, которая у нас особенно остро наблюдается последние 10 лет и отрицательно влияет на отношение к процессу ухаживания, женщине и вообще к любви. Все свелось к физиологии и деньгам. Это грустно. Фразу "я тебя люблю" не в песнях я не произносила очень давно»,

— поделилась певица в интервью Peopletalk.

Ирина Шейк пять лет встречалась с футболистом Криштиану Роналду , роман с которым называли и пиаром, и контрактом, и прикрытием для нетрадиционной ориентации футболиста (сам Роналду такие предположения категорически отрицает). Потом модель закрутила роман с актером Брэдли Купером , от которого родила дочь Лею, но до свадьбы дело так и не дошло. Сейчас Ирину все чаще видят в компании известного ловеласа и любителя знаменитых женщин Вито Шнабеля.

С актером Стюартом Таунсендом Шарлиз Терон встречалсь восемь лет и отказалась выходить за него замуж, так как отношения стали слишком дружескими. Потом Шарлиз неожиданно закрутила роман со своим давним другом Шоном Пенном . Вместе они были всего несколько месяцев. По слухам, заполучив Терон в свои сети, Пенн, известный своим крутым нравом, стал не таким уж и дружелюбным. В итоге одна из самых красивых актрис Голливуда, усыновила ребенка и завила, что не нуждается в мужчине рядом.

Светлана Ходченкова в 2010 году развелась с актером Владимиром Яглычом , брак с укоторым нельзя было назвать безоблачным, в 2010 году и начала встречаться с бизнесменом Георгием Петришиным . Последнего, к слову, считают коллекционером романов со знаменитыми и красивыми женщинами…

Георгий эффектно сделал предложение: вышел на сцену после спектакля «История любви», в котором играла Ходченкова, встал на одно колено, а далее все по сценарию. После произнесенного актрисой «да» последовали многочисленные сообщения в СМИ о подробностях будущей свадьбы, а влюбленные в итоге взяли и расстались. С тех пор одна из самых красивых российских актриса появляется в свете в одиночестве и не комментирует личную жизнь.

Кайли Миноуг

Незадолго до 50-летия Кайли Миноуг призналась, что уже смирилась с мыслью о том, что счастливая семейная жизнь не для нее. До этого певица была влюблена в тридцатилетнего актера Джошуа Сасса и планировала свадьбу, но в итоге была жестоко разочарована. Сасс оказался не только изменщиком, но еще и альфонсом. Не везло в любви Кайли Миноуг и раньше. В самом начал карьеры она встречалась с вокалистом группы INXS Майклом Хатченсом. Роман закончился из-за несовпадавших рабочих графиков и пагубных зависимостей Хатченса, который впоследствии покончил жизнь самоубийством.

Сама Кайли влюблялась в красавцев, которые разбивали ей сердце и так и не решались на предложение руки и сердца. Манекенщики Джеймс Гудинг и Андрес Веленкосо были намного моложе певицы и под венец идти были не готовы, актер Оливье Мартинес тоже предпочел завершить отношения, а потом женился на своей коллеге Холли Берри.

Селена Гомес

Селена Гомес на протяжении нескольких лет то сходилась, то снова расставалась с Джастином Бибером . Ребята начали встречаться, когда были еще совсем юными, в итоге отношения сохранить не удалось… Гомес довольно тяжело переживала из-за неверности и чрезмерной любви к вечеринкам Бибера, на которого свалилась огромная слава.

Впоследствии Джастин женился на модели Хейли Болдуин , которую теперь называет любовью всей своей жизни. Селена же закрутила роман с певцом The Weeknd , также известным своим непростым характером. Последний в итоге вернулся к своей бывшей девушке, модели Белле Хадид . Сама Гомес тем времнем продолжает бороться с осложнениями, вызванными волчанкой (которую у нее диагностировали несколько лет назад), — депрессией и паническими атаками.

«Устала от отношений, как бы тяжеловесно это ни звучало. Почему? Я чувствую, что на данном этапе жизни я просто не могу построить их не в ущерб себе. Нет сил, утрачена сноровка. По крайней мере, пока. Может быть, так исторически сложилось, и я все ещё несу в себе этот злостный ген — неспособность не посвящать себя мужчине целиком, какой бы самодостаточной тебе ни хотелось быть? Восхищаюсь теми, кто умеет целиком реализовываться в отношениях: крепкая эмоциональная связь партнеров = поддержка, дети, личный рост, карьера.

Все, на что сейчас я хотела бы направить ресурс, который восстанавливала по крупицам долго и муторно — это образование, карьерный рост и личностная стратегия. Дружба. Легкость. Все, что заслуживало большего внимания, но никогда должного не получало. Мне 32. И хотя мне, как ни странно, практически не приходится отбиваться от артобстрела "а когда детки?" — вокруг этой крепости надежный ров из адекватного окружения, — но коварная лазутчица-нормомысль высовывает свой маленький нос из глубины подсознания: "Как так получилось, что я всю относительно взрослую жизнь хотела прекрасные отношения, семью и детей (3 сына и дочь), а теперь нет, что ли?"»,

— написала в Instagram певица Юлия Паршута, ранее рассказавшая о тяжелом расставании с мужчиной-тираном.

Рианна

Рианна была очень влюблена в музыканта Криса Брауна . Они казались идеальной парой, глаза певицы рядом с бойфрендом светились от счастья. Закончился роман страшной дракой в машине, когда Рианна приревновала Криса, увидев в его телефоне недвусмысленные сообщения, а… он избил ее так, что на лице не осталось живого места. Затем последовали судебные разбирательства, лечение Брауна от биполярного расстройства и неустроенная личная жизнь Рианны.

Певица после расставания сходила на несколько свиданий, пробовала встречаться с рэпером Дрейком, который оказался слишком ветреным и к серьезным отношеням не готовым. В откровенном интервью американской телеведущей Опре Уинфри Рианна со слезами на глазах призналась, что даже спустя много лет переживает из-за разрыва с Брауном, а наладить личную жизнь ей сложно из-за того, что она слишком публичная персона и уже давно никому не доверяет.

Недавно исполнительница рассталась с миллиардером Хассаном Джамилем, за которого, по слухам, хотела выйти замуж, а теперь все больше времени проводит время с репором с далеко не идеальной репутацией ASAP Rocky.

Алеся Кафельникова несколько лет встречалась со скандальным рэпером Pharaoh. Расставание оказалось для девушки весьма болезненным — она начала экспериментировать с запрещенными препаратами.

«Мы спросили. Она рассказала — подробнее и искреннее, чем мы могли рассчитывать. Про то, как резала себе вены в английской школе, расставалась с Фараоном и как ходит теперь в группу анонимных наркоманов. Потом мы сделали фотосессию — в Марокко, посреди пустыни, где золотой девочке, привыкшей к одиночеству, было очень хорошо»,

— сообщали в журнале Tatler, которому Алеся дала свое самое откровенное интервью после непростого периода жизни.

Недавно модель и дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова закрутила роман с выше упомянутым бизнесменом, ловеласом и экс-бойфрендом Светланы Ходченковой Георгием Петришиным…

Николь Шерзинегр совершила классическую ошибку вечной невесты — слишком сильно хотела замуж и не скрывала этого от жениха. На протяжении восьми лет певица встречалась с чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмильтоном , с которым не раз расставалась из-за его «нежелания брать на себя ответственность». Ответственность Льюис в итоге на себя так и не взял. После разрыва Николь стала развлекаться с бойфренлами моложе себя. К примеру, сейчас она встречается с 35-летним игроком в регби Томом Эвансом

Оскароносной актрисе Сандре Баллок не везет в личной жизни. У Сандры полно друзей среди известных мужчин, а вот замуж ей удалось выйти только после сорока, да и то за сексоголика, телеведущего и производителя мотоциклов Джесси Джеймса . Пока Баллок была занята на съемках, Джеймс знакомился с девушками по Интернету и встречался с ними у себя в мастерской, тратил на проституток десятки тысяч долларов, а однажды и вовсе расплатился за интимные услуги кредиткой жены. Узнав об изменах мужа, актриса не стала сразу разводиться, а отправила его в реабилитационный центр для сексоголиков. Терпение Сандры лопнуло окончательно, когда Джесси решил прервать лечение.