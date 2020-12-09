Виктория Боня стала гостьей YouTube-шоу "Лучше правду". В числе прочего она рассказала и о своем первом сексуальном опыте. Как заявила телеведущая, это произошло в 16 лет с незнакомым парнем.

Девушка оказалась на одной из типичных домашних вечеринок. В какой-то момент ей начал оказывать знаки внимания один молодой человек, но в какой-то момент инициативу перехватил другой парень, который сразу начал активное наступление. Все началось с безобидных поцелуев, но позже Боня поняла, что "что-то происходит".

"Это было так неожиданно, это длилось ровно две секунды. Я его просто пнула",

— рассказала Виктория.

По ее словам, этот случай практически сразу она забыла, мозг просто заблокировал данное воспоминание.

Через год она снова начала встречаться с молодым человеком, которого долгое время считала первым мужчиной.

"Я думала, что родилась без девственности, а потом вспомнила ту ситуацию",

— рассказала она.