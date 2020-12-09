Беременная звезда «Деффчонок» госпитализирована

36-летняя актриса Галина Боб , известная по роли в сериале «Деффчонки», опубликовала в своем Instagram видео из больничной палаты. Подписчики обеспокоены состоянием беременной артистки и сразу стали интересоваться, что же произошло.

«В общем, после таких дней, как сегодня, начинаешь ценить совершенно простые вещи. Я стою на своих двоих уже как полчаса, я смогла встать. Там что-то произошло нехорошее с моей спиной, в общем там что-то защемило и скрючило меня так, что я в таком полуобмороком состоянии помню, что здесь были все: врачи, хирурги, реаниматологи, анестезиологи, гинекологи, узисты. Все! Мне сделали какие-то уколы, обезболивающее, это я не очень помню» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),

— рассказала Галина о причинах госпитализации.

Вскоре самочувствие звезды улучшилось: «Все это время лежала, а сейчас встала! Чувствую себя более ли менее хорошо. И с малышкой тоже все хорошо. Самое главное!».

Также Боб поделилась роликом своего ужина в больнице: огурцы, мясо и сердечки в сметанном соусе. «Я ем стоя как конь!» — шутит актриса.