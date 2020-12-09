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Звезда «Сватов» рассказала о своем неудачном браке 

Стелла Шмель 1 час назад
Звезда «Сватов» рассказала о своем неудачном браке
Фото: Кадр из сериала "Сваты"
Актриса Татьяна Кравченко стала гостьей студии шоу "Судьба человека". Среди прочего, она поделилась и воспоминаниями о временах, когда была замужем за художником-постановщиком Школы-студии МХАТ Владимиром Лавинским. По некоторым сведениям, мужчина является внуком поэта Владимира Маяковского.

"Я не знаю, точно внук он Маяковского или нет. Его отец был очень похож на Маяковского. Но он всегда утверждал, что внук поэта. Я с ним в институте познакомилась. У меня в те годы хватало комплексов. Он полюбил меня, как красивую и талантливую. Я сразу стала думать, что красотка. Он был очень обаятельный. Такой настоящий принц. Мы жили с его мамой и у меня с ней не сложились отношения",

— рассказала артистка и отметила, что детей в этом союзе они так и не завели.

"Однажды я сказала, что беременна. Но он отправил меня на аборт. Сказал, что мне надо делать карьеру. Он был несемейный человек",

— сказала она.
Кравченко отметила, что после расставания они с Лавинским остались друзьями.
Ранее "Рамблер" писал, что Азиза рассказала, как чуть не увела Абдулова из семьи.
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Звёзды , Татьяна Кравченко
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