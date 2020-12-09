Стали известны последствия инсульта Кондулайнен

В июле 2020 года 62-летняя актриса Елена Кондулайнен перенесла инсульт. Врачи экстренно забрали артистку в больницу, диагностировав острое нарушение мозгового кровообращения и сосудистое поражение головного мозга. Последствия, правда, не удалось устранить до сих пор. О самочувствии звезды на данный момент разузнало издание Starhit.
Подруга Кондулайнен — Марина Миронова — рассказала о состоянии актрисы.
Она отметила, что у Кондулайнен уже сейчас прекрасная речь.
"Разумеется, ей показан покой и позитивные эмоции, чему мы и будем всемерно способствовать. Она соблюдает определенный режим, слушается рекомендаций врачей. Настроение спокойное и философское, она — молодец!".
Причиной случившегося с артисткой называют постоянный стресс.
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