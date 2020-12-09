В передозировке у Алибасова обвинили ручную макаку

Вадим Горжанкин объяснил, почему Бари Каримович принял слишком большую дозу препарата.

По данным пресс-представителя Бари Алибасова Вадима Горжанкина, к госпитализации продюсера причастна яванская макака по кличке Маша. PR-директор сообщил журналистам, что Бари Каримович сейчас выписан из больницы.

«Анализы показали, что наряду с «Виагрой» в организме продюсера присутствовала масса других медицинских препаратов седативного и психостимулирующего характера, которые он давно пьет по назначению. Именно передозировка последними привела к сильному ухудшению самочувствия»,

— объясняет Горжанкин в своем Instagram.

Также пресс-представитель Бари Алибасова опубликовал в своем микроблоге видеозапись, на которой запечатлена яванская макака. Этот питомец появился в доме продюсера относительно недавно. По мнению Горжанкина, именно макака Маша виновна в госпитализации Бари Каримовича, так как он увидел, как животное перемешивает лекарства в таблетнице артиста.

«Это она перемешала лекарства в таблетнице продюсера. Именно поэтому в некоторых отсеках таблеток и капсул было в несколько раз больше, чем надо, в некоторых — меньше. Также туда попали таблетки, которых там быть не должно»,

— пишет Горжанкин в своем микроблоге.

Напомним, что Бари Алибасов был госпитализирован в одну из московских клиник 3 декабря из-за передозировки препарата «Виагра». У продюсера наблюдалось резкое снижение давления.